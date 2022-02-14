Чибисов: любой соперник ниже классом в плей-офф Олимпиады будет биться и кусаться

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Соперники в плей-офф олимпийского хоккейного турнира в Пекине, будучи ниже классом, будут биться в поединке с фаворитами. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Андрей Чибисов.

Россияне в четвертьфинале 16 февраля сыграют с победителем матча между датчанами и латвийцами.

"Любой соперник выйдет и будет биться, кусаться, цепляться, поэтому со всеми в плей-офф будет тяжело, и нельзя думать, что кто-то слабый. Мы довольно неплохо сыграли последний матч и только будем улучшать свою результативность, наращивать темп игры", - сказал Чибисов.

Форвард "Металлурга" вспомнил матч с датчанами (2:0). "Не было такой игровой практики, когда с ними встречались, поэтому не могли сыграться, сейчас посыгранней", - отметил он.

Паузу в три дня необходимо использовать правильно, заявил форвард команды Владимир Ткачев. "Посмотрим матч (сборных Латвии и Дании - прим. ТАСС), интересная игра будет в любом случае. Будем готовиться исходя из того графика, который есть. Если бы не было этих трех дней, готовились бы по-другому. В плей-офф нельзя увлекаться чересчур атакой, повнимательней играть в обороне, без шайбы, не совершать столько ошибок", - подчеркнул он.