Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда начала рассматривать дело Камилы Валиевой 13 февраля, но решение было оглашено только в понедельник. В рамках этого заседания рассматривался только вопрос допуска фигуристки до участия в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

В преддверии заседания выездной панели CAS источник сообщил ТАСС о том, что допинг-пробы Камилы Валиевой, сданные в середине января, были проанализированы быстрее, чем декабрьские. И это при том, что обеими в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме. Ковидные ограничение в Швеции были сняты только 9 февраля, что не помешало лаборатории оперативно проанализировать январскую пробу, "притормозив" декабрьскую.

14 февраля пресс-служба суда сообщила: "На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств". CAS также учел, что российскую фигуристку поздно известили о положительном результате допинг-пробы, и указал на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки. WADA объяснило задержку проверки декабрьской пробы тем, что РУСАДА не пометило образец спортсменки как приоритетный.

В суде также учли, что Камила Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом является "защищенным лицом" — то есть на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.