Что известно о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой

Предыстория допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой
25 декабря 2021 года, на следующий день после завершения соревновательной части чемпионата России по фигурному катанию, Камила Валиева сдала допинг-пробу, которая была направлена в аккредитованную WADA лабораторию в Стокгольме. В январе фигуристка выступила на чемпионате Европы в Таллине, где заняла первое место. 7 февраля вместе с другими российскими фигуристами она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. При этом все результаты допинг-проб, взятых у спортсменки после 25 декабря, были отрицательными.
8 февраля лаборатория Стокгольма сообщила, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.
Реакция российской стороны
На фоне подозрений в использовании запрещенного препарата Камила Валиева получила всестороннюю поддержку. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!" Также представитель Кремля выразил уверенность в том, что в ситуации с российской фигуристкой "речь идет о каком-то недоразумении".
В преддверии заседания выездной панели CAS слова поддержки в адрес оказавшейся в центре допингового скандала фигуристки высказали многочисленные бывшие и действующие спортсмены, чиновники и представители других сфер деятельности. Не прошли мимо резонансной ситуации министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков — они также высказались в поддержку 15-летней спортсменки.
Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе в эфире Первого канала встала на защиту своей воспитанницы. "Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать", — заявила она.
Решения CAS от 14 февраля
Выездная панель Спортивного арбитражного суда начала рассматривать дело Камилы Валиевой 13 февраля, но решение было оглашено только в понедельник. В рамках этого заседания рассматривался только вопрос допуска фигуристки до участия в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине.
В преддверии заседания выездной панели CAS источник сообщил ТАСС о том, что допинг-пробы Камилы Валиевой, сданные в середине января, были проанализированы быстрее, чем декабрьские. И это при том, что обеими в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория в Стокгольме. Ковидные ограничение в Швеции были сняты только 9 февраля, что не помешало лаборатории оперативно проанализировать январскую пробу, "притормозив" декабрьскую.
14 февраля пресс-служба суда сообщила: "На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств". CAS также учел, что российскую фигуристку поздно известили о положительном результате допинг-пробы, и указал на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки. WADA объяснило задержку проверки декабрьской пробы тем, что РУСАДА не пометило образец спортсменки как приоритетный.
В суде также учли, что Камила Валиева в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом является "защищенным лицом" — то есть на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
Когда выступит Камила Валиева
Ближайшим стартом для Камилы Валиевой станет короткая программа в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Она пройдет 15 февраля. Начало выступлений фигуристок намечено на 13:00 мск.
Валиева выйдет на лед ближе к концу короткой программы. Она выступит под 26-м номером из 30. 15-летняя фигуристка станет первой из представительниц России, кто покажет программу в личных соревнованиях в Пекине. После нее выступят еще две российские фигуристки — Александра Трусова и Анна Щербакова. Они выйдут на лед 28-й и 29-й соответственно.
Медали в женском одиночном катании на Олимпиаде будут разыграны 17 февраля. В этот день девушки представят произвольные программы. Соревнования, как и в случае с короткой программой, начнутся в 13:00 мск.
Что будет с российскими медалями
Медали по итогам командного турнира фигуристов из-за допингового скандала вокруг Камилы Валиевой так и не были вручены призерам тех соревнований. Несмотря на это, юридически победителями этого старта считаются российские спортсмены. Международный олимпийский комитет объявил, что не будет проводить церемонию награждения, мотивировав это "интересами справедливости по отношению ко всем спортсменам". Также в организации сообщили, что в случае попадания Камилы Валиевой в призеры личных соревнований церемония награждения также будет отменена.
С учетом уровня мастерства Камилы Валиевой, а также других российских фигуристок, еще до старта личных соревнований на Олимпиаде можно рассуждать о том, в каком порядке девушки займут места на пьедестале почета. Если ни одна из них не допустит серьезных ошибок, вполне вероятно, что копилка сборной России на Олимпиаде в Пекине пополнится тремя медалями.
Но несмотря на то, что CAS в понедельник встал на сторону Валиевой, она может лишиться сразу двух наград — уже завоеванного золота и потенциальной награды в личных соревнованиях. Это произойдет, когда будет рассмотрено дело по существу — там будут выясняться обстоятельства того, как триметазидин попал в организм фигуристки и кто в этом виноват. Существует вероятность того, что решение будет не в пользу российской спортсменки. Оно станет известно только через несколько месяцев.
На данный момент Россия занимает второе место по общему количеству завоеванных на Олимпиаде в Пекине медалей — 18 (4 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых). По этому показателю выше располагается команда Норвегии — 21 (9-5-7). Тройку лучших замыкают спортсмены из США – 15 (7-6-2).
В неофициальном медальном зачете, который формируется исходя из количества наград разного достоинства, российская команда занимает шестую строчку. Места с первого по пятое занимают команды Норвегии, Германии (14; 8-5-1), США, Нидерландов (12; 6-4-2) и Швеции (11; 5-3-3).
Андрей Михайлов