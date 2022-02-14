Ковальчук не считает предвзятым судейство по отношению к российским хоккеистам в Пекине

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Судейство по отношению к сборной России по хоккею на Олимпиаде не является предвзятым. Такое мнение высказал журналистам генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

В матче с командой Чехии (5:6 ОТ) арбитры удалили до конца игры Дмитрия Воронкова за удар соперника в голову.

"Судьи судят так, как умеют. Эпизоды так видят и удаляют, поэтому о предвзятости речи не идет. Нужно быть более сконцентрированным, внимательным, не делать глупых удалений", - сказал Ковальчук.

Россияне в четвертьфинале сыграют 16 февраля с победителем матча между датчанами и латвийцами, который состоится 15 февраля. "Первый матч мы играли с датчанами - это не самая лучшая игра, соперник может создать хорошую конкуренцию. Те же немцы показали против американцев, что любая команда может победить на маленьких площадках. Эмоций, сил много, все бегут, толкаются, все что угодно может получиться, так что надо готовиться к любому сопернику и рассчитывать на свои силы", - подчеркнул он.

Несмотря на поражение, Ковальчук остался доволен игрой россиян в матче с чехами. "Мне понравилась игра с чехами - ребята проявили характер. К сожалению, чуть подвело меньшинство, но понравилось, как ребята вышли на третий период. Сделали изменения, выстояли, по-другому заиграли, чуть раскрепостились, такая игра нужна была", - подчеркнул он.

Ковальчук высказался об отсутствии голов у капитана команды Вадима Шипачева. "Проблемы нет, просто уровень другой: больше интенсивность, я уверен, что он забьет важный гол. Ребятам говорим, чтобы они быстрее принимали решение, проще играли. Подкидки через две клюшки не подходят, нужно играть через броски, через верх", - отметил Ковальчук.