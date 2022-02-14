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Олимпиада-2022 в Пекине

Горшков отказался давать оценку решению МОК о церемонии награждения фигуристок на Играх

В понедельник Международный олимпийский комитет объявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристок в случае, если Валиева поднимется на призовой пьедестал
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Станислав Красильников/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков не стал давать оценку решению Международного олимпийского комитета (МОК), который не будет проводить церемонию награждения фигуристок на Олимпиаде в Пекине, если россиянка Камила Валиева попадет в призовую тройку. Об этом Горшков рассказал ТАСС.

О решении не проводить церемонию награждения на Играх в Пекине в том случае, если Валиева поднимется на призовой пьедестал, МОК объявил в понедельник. Ранее в этот день Спортивный арбитражный суд допустил россиянку к участию в личных соревнованиях.

"Не хочу давать оценку этому решению", - Горшков.

Короткую программу фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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