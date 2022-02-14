Свищев: Валиева уже чемпионка, несмотря на отмену медальных церемоний

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Отмена церемоний награждения Международным олимпийским комитетом (МОК) не должна помешать победам российской фигуристки Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее МОК сообщил об отмене церемонии награждения по итогам командных соревнований на Олимпиаде, где золотые медали выиграла сборная России. Также стало известно, что если Валиева попадет в тройку в личных соревнованиях, то медальная церемония тоже не будет проведена.

"Очень обидно за спортсменов, которые не смогут полноценно порадоваться собственной медали, - сказал Свищев. - Но нам не нужно обращать на это внимания. Камиле нужно побеждать, не смотря по сторонам, делать это с еще большим усердием. А мы поддержим ее и всех наших спортсменов".

"Она уже победитель, с церемонией или без. Остальное - детали", - добавил собеседник агентства.

Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).