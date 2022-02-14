Халили выступит в эстафете на Олимпиаде в составе сборной России по биатлону

ТАСС, 14 февраля. Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов выступят в составе сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Эстафетная гонка пройдет 15 февраля и начнется в 9:30 по московскому времени. Изначально старт гонки был запланирован на 12:00 мск, но из-за сильного мороза был перенесен на более ранее время.

Ранее на Олимпиаде в Пекине российские биатлонисты завоевали две бронзовые медали. Латыпов стал третьим в гонке преследования на дистанции 12,5 км, а Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов и Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете.

Российская сборная занимает шестое место в общем медальном зачете Олимпиады, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидерами являются норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-1), третьими - американцы (7-6-2).