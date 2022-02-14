Тарасова прокомментировала отказ МОК от церемонии награждения фигуристов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы должны побеждать на Олимпийских играх в Пекине вне зависимости от того, будут их награждать или нет. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира, в котором победу одержала сборная России, а также отказаться от нее после личного турнира, если российская фигуристка Камила Валиева займет в нем призовое место.

"Я думаю, у нас нет никакого выхода, кроме как побеждать. Мы должны побеждать везде, а будут они нас награждать или нет - это уже их забота", - сказала Тарасова.

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета РУСАДА снять временное отстранение с Валиевой из-за положительной допинг-пробы, сданной 25 декабря.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).