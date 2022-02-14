Теннисистка Касаткина проиграла девятой ракетке мира Свёнтек на старте турнира в Дубае

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Польши Иге Свёнтек в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу польки, посеянной на турнире под шестым номером. В следующем круге Свёнтек сыграет с победительницей встречи между американкой Софией Кенин и представительницей Латвии Еленой Остапенко. Касаткина проиграла Свёнтек на втором турнире подряд, ранее полька одержала победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:2, 6:3. Россиянка сыграла первый матч после заражения коронавирусом, из-за которого пропустила турнир в Санкт-Петербурге.

Касаткиной 24 года, она занимает 28-е место в рейтинге WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Свёнтек 20 лет, она является девятой ракеткой мира, на ее счету три выигранных турнира под эгидой WTA. Она выиграла Открытый чемпионат Франции в 2020 году.

Турнир в Дубае относится к категории WTA-500 и завершится 19 февраля. Действующей чемпионкой является испанка Гарбинье Мугуруса. Общий призовой фонд турнира составляет $703,58 тыс.