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Олимпиада-2022 в Пекине

Конькобежку Голикову наградили бронзовой медалью Олимпийских игр

В воскресенье россиянка стала третьей в забеге на дистанции 500 метров
Ангелина Голикова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Ангелина Голикова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Конькобежка Ангелина Голикова была награждена бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине за третье место в забеге на дистанции 500 метров.

Церемония награждения состоялась на объекте "Медал плаза".

Первой в данной дисциплине стала американка Эрин Джексон, второй - японка Михо Такаги. Россиянка Дарья Качанова заняла в итоговом протоколе восьмое место, Ольга Фаткулина - десятое.

Голиковой 30 лет, она является воспитанницей спортивного общества "Динамо". На ее счету золото чемпионата мира 2021 года и две золотые медали чемпионатов Европы (2018, 2020).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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