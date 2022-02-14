Конькобежку Голикову наградили бронзовой медалью Олимпийских игр

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Конькобежка Ангелина Голикова была награждена бронзовой медалью Олимпийских игр в Пекине за третье место в забеге на дистанции 500 метров.

Церемония награждения состоялась на объекте "Медал плаза".

Первой в данной дисциплине стала американка Эрин Джексон, второй - японка Михо Такаги. Россиянка Дарья Качанова заняла в итоговом протоколе восьмое место, Ольга Фаткулина - десятое.

Голиковой 30 лет, она является воспитанницей спортивного общества "Динамо". На ее счету золото чемпионата мира 2021 года и две золотые медали чемпионатов Европы (2018, 2020).