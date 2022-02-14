Фристайлистка Пантюхова осталась довольна выступлением в турнире по акробатике на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Есения Пантюхова, дебютировавшая на Олимпиаде в Пекине, осталась довольна своим выступлением в женском турнире по лыжной акробатике и планирует в дальнейшем усложнять свою программу. Об этом она рассказал журналистам.

Пантюховой 16 лет, она впервые выступает на Играх. Спортсменка стала единственной представительницей России, которая вышла в финал олимпийских соревнований по лыжной акробатике. В финале она заняла девятое место с результатом 78,75 балла.

"Впечатления [от Олимпиады] положительные, все очень здесь нравится. Склон хороший, приземление тоже не резкое, примерно такое же, как прыгали на сборе. Своим выступлением довольна, могла сделать лучше, но как прыгнула - я рада этому", - отметила спортсменка.

По ее словам, российские спортсмены были готовы к выступлению в сильный мороз - соревнования в китайском Чжанцзякоу проходили при температуре около минус 22 градусов. "Мороз ощущается, наверху очень холодно, но надо собираться в любую погоду. Мы тренировались в разную погоду специально - и в ветер, и в холод. Так что были готовы к этому", - добавила Пантюхова.

По ее словам, она планирует в дальнейшем усложнять свою программу выступлений. "Усложнять программу планирую, с каждым годом нужно усложнять", - сказала фристайлистка.

Победителем олимпийских соревнований фристайлисток в акробатике стала Сюй Мэнтао из Китая, серебро завоевала олимпийская чемпионка 2018 года Анна Гуськова из Белоруссии, третьей стала американка Меган Ник.