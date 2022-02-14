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Олимпиада-2022 в Пекине

Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде

Соревнования в женском одиночном катании стартуют на Играх в Пекине 15 февраля
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валива вышла на тренировочный прокат произвольной программы перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На первой тренировке в понедельник Валиева успешно откатала короткую программу, безошибочно исполнив тройной аксель, каскад тройной флип - тройной тулуп, каскад тройной лутц - тройной тулуп.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
Олимпиада-2022 в Пекине
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