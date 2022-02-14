Фигурист Кацалапов заявил, что избегал мыслей о командном турнире перед личным

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, старались не думать о командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, чтобы избежать лишнего давления перед стартом личных соревнований. Об этом журналистам сообщил Кацалапов после церемонии награждения победителей и призеров Олимпиады в танцах на льду.

В понедельник Синицина и Кацалапов завоевали серебряную медаль в личном турнире в танцах на льду. Ранее они в составе российской сборной стали победителями командных соревнований, однако Международный олимпийский комитет принял решение пока не проводить церемонию награждения из-за ситуации с допинг-пробой Камилы Валиевой.

"Честно, мало что можем ответить, мы очень ждали эту медаль. Все ребята из команды готовились честно. Я думаю, что справедливость восторжествует, и все будет хорошо. Тяжело комментировать новость о награждении за командный турнир, потому что после командных соревнований все время провели в подготовке, все мысли о них приходилось отгонять механически, чтобы избежать давления", - сказал Кацалапов.

Синициной 26 лет, Кацалапову 30 лет, они дважды становились чемпионами Европы (2020, 2022). Фигуристы являются действующими чемпионами мира, также на их счету серебряная медаль мирового первенства (2019). На Олимпийских играх в Пекине в составе сборной России Синицина и Кацалапов стали победителями командного турнира. Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в командном турнире и бронзовым призером Игр в танцах на льду в дуэте с Еленой Ильиных.