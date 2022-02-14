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Олимпиада-2022 в Пекине

Климов надеется, что после завоевания олимпийского серебра он попадет на встречу с Путиным

В Пекине прыгун на лыжах в составе сборной России занял второе место в соревновании смешанных команд
Евгений Климов Сергей Бобылев/ТАСC
Описание
Евгений Климов
© Сергей Бобылев/ТАСC

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 14 февраля. /ТАСС/. Российский прыгун на лыжах Евгений Климов выразил надежду, что после Игр в Пекине он попадет на традиционную встречу президента России Владимира Путина с олимпийцами. Об этом он рассказал ТАСС.

Президент регулярно встречается с российскими спортсменами - победителями и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр. Климов в Пекине завоевал серебряную медаль в соревновании смешанных команд. Награда стала первой на Олимпийских играх для отечественных прыгунов на лыжах с трамплина с 1968 года.

"Будет большой честью встретиться с президентом. Когда в 2015 году я в составе команды выиграл на Универсиаде, нас после возвращения в Россию награждал Владимир Владимирович. Ту встречу я пропустил, потому что поехал на этапы Кубка мира. Надеюсь, сейчас я с ним встречусь, это очень почетно", - сказал Климов.

Спортсмен отметил, что пока не думал о том, какой автомобиль ему достанется за завоевание медали. "Что подарят, то подарят, - сказал он. - Я и вся наша команда абсолютно довольны, Олимпиада для нас прошла с большим знаком плюс".

"Настроение у меня очень хорошее, - добавил Климов. - Меня уже месяц не было дома, хочется приехать, немного передохнуть, отпраздновать немного серебро с близкими, но ничего грандиозного не будет - впереди еще другие старты".

Вместе с Климовым серебро завоевали Ирина Аввакумова, Ирма Махиня и Данил Садреев.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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