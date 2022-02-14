УЕФА раздаст 10 000 бесплатных билетов болельщикам финалистов Лиги чемпионов 2022 года

ТАСС, 14 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раздаст 10 000 бесплатных билетов на решающий матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов болельщикам клубов-финалистов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что таким жестом УЕФА благодарит европейских болельщиков за безграничную поддержку континентального футбола во время пандемии коронавируса. Также отмечается, что бесплатные билеты будут распределены и среди болельщиков финалистов других турниров под эгидой УЕФА. В Лиге Европы будет роздано 8 000 билетов (по 4 000 билетов на клуб), Лиге конференций - 6 000 билетов (по 3 000 билетов на клуб), Лиге чемпионов среди женщин - 6 000 билетов (по 3 000 билетов на клуб).

"Каждый из клубов-финалистов сможет использовать эти билеты для поощрения своих самых преданных болельщиков (владельцев абонементов с самым длительным сроком действия, тех, кто посещал большинство выездных игр и т.д.), но эти билеты не могут быть переданы спонсорам, партнерам или официальным лицам клуба", - говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов 2022 года пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая.