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Олимпиада-2022 в Пекине

Вратарь "Флориды" Бобровский разочарован отсутствием хоккеистов НХЛ на Олимпиаде

Игроки Национальной хоккейной лиги пропускают вторую Олимпиаду подряд
Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский AP Photo/Marta Lavandier
Описание
Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский
© AP Photo/Marta Lavandier

ТАСС, 14 февраля. Вратарь клуба "Флорида" Сергей Бобровский разочарован отсутствием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в Пекине и проведением турнира в условиях пандемии коронавируса. Комментарий россиянина приводит газета "Спорт-Экспресс".

Руководство НХЛ во второй раз подряд приняло решение не отправлять хоккеистов лиги на Олимпиаду.

"Конечно, это разочарование было, сейчас непростое время, не очень весело играть и жить в "пузырях". Такая Олимпиада - совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками. Олимпиада - это полные стадионы, болельщики, атмосфера праздника на улицах, когда открываются русские деревни. Олимпиада всегда объединяла людей, спортсмены и болельщики становились дружнее, ты чувствуешь себя частью всемирного праздника, а в текущих условиях такого нет", - сказал Бобровский.

"Наоборот, все поодиночке, все отсоединяются друг от друга, пустые трибуны, немного другое время и другая атмосфера. Безусловно, Олимпиада - это мечта, каждый шанс надеть майку сборной страны и представить ее на самом большом международном турнире - честь для любого хоккеиста, поэтому ребята и расстроились. Не так много шансов выпадет в жизни, чтобы осуществить мечту, а если еще и удастся принести России золотую медаль - это большое счастье и память на всю жизнь", - добавил хоккеист.

Бобровскому 33 года, он был вратарем сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в четвертьфинале которых команда проиграла финнам. Также Бобровский в составе российской команды стал чемпионом мира 2014 года. В текущем сезоне хоккеист провел за "Флориду" 32 матча, в которых клуб одержал 23 победы.

Сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине, где 16 февраля сыграет с победителем встречи между командами Дании и Латвии. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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