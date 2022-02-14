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Олимпиада-2022 в Пекине

Женская сборная России по керлингу потерпела шестое поражение подряд на Олимпиаде

Россиянки уступили команде Дании со счетом 5:10

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские керлингистки со счетом 5:10 проиграли команде Дании в матче предварительного этапа олимпийского турнира.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная).

Россиянки потерпели шестое поражение подряд, ранее они уступили сборным США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Кореи (5:9), Японии (5:10) и Канады (5:11). Команда занимает десятое место в турнирной таблице олимпийского турнира. В следующем матче российские керлингистки сыграют с представительницами Китая, встреча пройдет 15 февраля.

На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира. Финальная игра пройдет 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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