{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Шлеменко стал советником президента Союза ММА России

По словам Шлеменко, статус советника упростит коммуникацию с местными федерациями и региональными правительственными структурами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко стал советником президента Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Я принял предложение президента Союза ММА России Радмира Габдуллина стать советником по Сибирскому федеральному округу, потому что это наш регион и нужно его развивать, - сказал Шлеменко. - У нас очень много планов, мы первые, кто провел детский турнир в России, как только было разрешено делать состязания с 12 лет. Мы ежегодно их проводим. У нас самый крупный детский турнир, который включен в календарь Союза ММА России, и нам приятно делиться нашим опытом с другими ребятами в Иркутске, Красноярске".

"Статус советника поможет упростить коммуникацию с местными федерациями и региональными правительственными структурами для того, чтобы еще лучше развивать детский спорт в первую очередь, а массовый спорт - наш приоритет", - добавил боец.

Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator. Шлеменко также является руководителем лиги Shlemenko FC.

Теги
ММА
Олимпиада-2022 в Пекине
Бобслеист Гайтюкевич заявил, что доволен третьим местом после двух попыток на Олимпиаде
Российский экипаж отстает от лидера на 0,94 секунды
Бобслеист Гайтюкевич заявил, что доволен третьим местом после двух попыток на Олимпиаде
Читать полностью