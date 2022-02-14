Шлеменко стал советником президента Союза ММА России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко стал советником президента Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Я принял предложение президента Союза ММА России Радмира Габдуллина стать советником по Сибирскому федеральному округу, потому что это наш регион и нужно его развивать, - сказал Шлеменко. - У нас очень много планов, мы первые, кто провел детский турнир в России, как только было разрешено делать состязания с 12 лет. Мы ежегодно их проводим. У нас самый крупный детский турнир, который включен в календарь Союза ММА России, и нам приятно делиться нашим опытом с другими ребятами в Иркутске, Красноярске".

"Статус советника поможет упростить коммуникацию с местными федерациями и региональными правительственными структурами для того, чтобы еще лучше развивать детский спорт в первую очередь, а массовый спорт - наш приоритет", - добавил боец.

Шлеменко 37 лет, в его активе 61 победа, 13 поражений, еще один бой признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator. Шлеменко также является руководителем лиги Shlemenko FC.