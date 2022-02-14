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Олимпиада-2022 в Пекине

Экипаж бобслеиста Гайтюкевича идет третьим после двух попыток в двойках на Олимпиаде

Отставание от лидера составляет 0,94 секунды
Экипаж Ростислава Гайтюкевича EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Экипаж Ростислава Гайтюкевича
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж бобслеиста Ростислава Гайтюкевича после двух попыток занимает третье место в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

Результат экипажа Гайтюкевича составляет 1 минуту 59,32 секунды после двух заездов. Лидером является экипаж немца Франческо Фридриха (1.58,38). Второе место занимает экипаж немца Йоханнеса Лохнера (1.58,53). Российский экипаж Максима Андрианова занимает 26-е место (2.00,99).

Медали среди бобслеистов в заездах двоек будут разыграны 15 февраля после третьей и четвертой попытки.

Гайтюкевичу 27 лет, он впервые участвует в Олимпийских играх, спортсмен занял третье место в общем зачете двоек и четверок на Кубке мира сезона-2021/22.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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