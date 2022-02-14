Хоккеист "Флориды" Бобровский не перешел бы в клуб КХЛ ради золотой олимпийской медали

ТАСС, 14 февраля. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский не готов перейти в команду Континентальной хоккейной лиги ради золота на Олимпиаде. Комментарий хоккеиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Смотрите, у каждого человека есть семья и работа, на которой он несет определенную ответственность, и есть люди, за которых он несет ответственность. В хоккее - аналогично, ты играешь в команде, в тебя верят, тебе доверяют. Есть контрактные обязательства. Нельзя бросить это все из-за мечты", - сказал Бобровский.

"Конечно, золото Олимпиады - это мечта детства, но в текущих обстоятельствах это авантюра. Я последовательный человек, предпочитаю держать в руках реальность и строить лестницу к своей мечте. Все постепенно и последовательно. Бросить все и всех даже ради такой большой мечты, как Олимпиада, - это не про меня", - добавил он.

Бобровскому 33 года, он был вратарем сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в четвертьфинале которых команда проиграла финнам. Также Бобровский в составе российской команды стал чемпионом мира 2014 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ хоккеист провел за "Флориду" 32 матча, в которых клуб одержал 23 победы.

Сборная России вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине, где 16 февраля сыграет с победителем встречи между командами Дании и Латвии. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.