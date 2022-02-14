Арсенькина: причины неудач российских керлингисток на Олимпиаде нужно искать в подготовке

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу не может найти свою игру на Олимпиаде в Пекине, причины неудачного выступления нужно искать в подготовке. Такое мнение журналистам высказала российская керлингистка Галина Арсенькина.

Российские керлингистки со счетом 5:10 проиграли команде Дании в матче предварительного этапа олимпийского турнира. Это поражение стало шестым в шести проведенных матчах на Олимпиаде. Ранее россиянки уступили сборным США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Кореи (5:9), Японии (5:10) и Канады (5:11). Команда занимает десятое место в турнирной таблице олимпийского турнира.

"Здесь, наверное, больше и психологическое давление сначала, дальше сложно после нескольких поражений подряд выбраться, - сказала Арсенькина, рассуждая о причинах неудачи команды. - Но основное - мы не можем найти свою игру, не играем на свой уровень, к сожалению. Искать ответы на это нужно, наверное, в нашей подготовке".

По ее словам, игра с Данией продемонстрировала, что пока в сборной нет понимания причин неудачного выступления. "В восьмом энде была критическая неудача, которую объяснить невозможно, очень важный камень наехал, чего никто не может предотвратить. Это случилось в самый критичный момент, когда уже сложно что-то исправить: недостаточно эндов и времени. Очень сложно что-то говорить здесь, когда твои попытки сопровождаются безумной неудачей", - добавила Арсенькина.

При этом Арсенькина подчеркнула, что команда мотивирована и намерена на турнире бороться до конца в оставшихся матчах.

Сборную России на Олимпийских играх представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). В следующем матче российские керлингистки сыграют с представительницами Китая, встреча пройдет 15 февраля. На групповом этапе выступают 10 сборных, лучшие четыре команды выйдут в полуфинал олимпийского турнира.