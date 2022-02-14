Российский хоккеист Бобровский считает, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Кубок мира

ТАСС, 14 февраля. Олимпиада и Кубок мира являются праздниками хоккея, и нельзя сравнивать эти события. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил ТАСС, что IIHF обсуждала с руководителями НХЛ возможное проведение Кубка мира, но ничего определенного по этому поводу пока не решили. Последний раз Кубок мира прошел в Торонто в сентябре 2016 года. Его победителем стала сборная Канады, в полуфинале обыгравшая россиян, а в финале - сборную Европы.

"Олимпиада - это Олимпиада. Кубок мира - это Кубок мира. Все эти события - праздники хоккея. Одно не может заменить другое. Нельзя сравнивать, что лучше, а что хуже", - заявил Бобровский.

"У меня остались очень позитивные впечатления от Кубка мира - 2016 в Торонто. Все было организовано на высшем уровне - и в плане состава участников, и по условиям, и по качеству хоккея, и по интересу к турниру. Думаю, что и в 2024 году будет так же. Если состоится Кубок мира, НХЛ все круто организует и все с удовольствием наденут майки сборных своих стран и сыграют в хоккей, чтобы порадовать болельщиков", - добавил он.

Бобровскому 33 года, он был вратарем сборной России на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в четвертьфинале которых команда проиграла финнам. Также Бобровский в составе российской команды стал чемпионом мира 2014 года. В текущем сезоне хоккеист провел за "Флориду" 32 матча, в которых клуб одержал 23 победы.