Футбольный арбитр Казарцев приступит к работе в РПЛ после отстранения

ТАСС, 14 февраля. Футбольный арбитр Василий Казарцев вернется к работе с первых туров после возобновления сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил руководитель судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Также к работе приступит арбитр Евгений Турбин, который был отстранен в январе 2021 года.

"Они возвращаются. Начнут с первых туров после возобновления сезона", - заявил Перейра.

Казарцев 8 октября был отстранен от работы до конца 2021 года. Он в качестве видеоассистента рефери работал на матче 10-го тура РПЛ ЦСКА - "Краснодар" (0:0). В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр Владимир Москалев, проконсультировавшись с видеоассистентами, принял решение не назначать пенальти за игру рукой в штрафной площади защитника армейцев Игоря Дивеева. После заседания экспертно-судейской комиссии РФС Казарцев был отстранен от работы видеоассистентом на матче между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" (0:1).

РПЛ возобновится после зимней паузы 26 февраля.