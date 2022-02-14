Футболист Эриксен провел первый матч после перенесенного сердечного приступа

ТАСС, 14 февраля. Датский полузащитник Кристиан Эриксен провел первый матч в составе английского футбольного клуба "Брентфорд".

Эриксен вышел на поле в товарищеской игре против команды "Саутенд Юнайтед", датчанин провел на поле 60 минут и отметился результативной передачей, матч закончился со счетом 3:2 в пользу "Брентфорда". 14 февраля Эриксену исполнилось 30 лет.

Датчанин приостановил футбольную карьеру после чемпионата Европы 2021 года, когда в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, где позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии, поэтому 17 декабря 2021 года итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом. 31 января 2022 года Эриксен подписал соглашение с "Брентфордом", оно рассчитано до конца текущего сезона.

Эриксен выступал за "Интер" с 2020 года, став чемпионом Италии в сезоне-2020/21. Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм", в составе которого дошел до финала Лиги чемпионов, и амстердамский "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. Также Эриксен выступал за молодежную команду "Оденсе".