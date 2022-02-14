Перейра рассказал о возможном введении в РПЛ системы автоматического определения офсайда

ТАСС, 14 февраля. Система автоматического определения офсайда может появиться в Российской премьер-лиги (РПЛ) только после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) проведет дополнительный анализ экспериментального использования данной технологии. Об этом заявил руководитель судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

На прошедшем клубном чемпионате мира в Абу-Даби ФИФА опробовала новую технологию автоматического определения офсайда.

"Она позволит избежать определенных потенциальных ошибок. Как только эксперимент завершится, ФИФА проведет дополнительную аналитику. Когда все это начнет внедряться в жизнь, мы захотим узнать больше относительно того, сколько это стоит, о каких сроках идет речь и какими ресурсами и способами это может быть применено. Тогда мы поговорим и все обсудим", - сказал Перейра.

Также Перейра отметил, что лига выступает за введение новых технологий, которые помогут судьям принимать верные решения. "Было много разных технологий, которые помогали судьям коммуницировать между собой, есть технология Goal Line, которая используется при пересечении мячом линии ворот, когда арбитр получает результат на часах, и ему не нужно перепроверять момент. То, что происходит [с автоматическим определением офсайда] сейчас, - это эксперимент, который проводит ФИФА. Мне кажется, этот эксперимент будет признан успешным и в какой-то момент данная технология появится на топ-уровне", - добавил Перейра.