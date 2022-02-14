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НБА

СМИ: Харден не примет участия в Матче всех звезд НБА из-за травмы сухожилия

10 февраля баскетболист стал игроком "Филадельфии"

ТАСС, 14 февраля. Защитник "Филадельфии" Джеймс Харден пропустит матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку продолжает восстановление после травмы левого подколенного сухожилия. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Тим Бонтемпс.

Харден стал баскетболистом "Филадельфии" 10 февраля в результате обмена из "Бруклина". За новую команду он пока не сыграл ни одного матча. В текущем сезоне американец принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 22,5 очка.

Хардену 32 года, в 2009 году он был выбран "Оклахомой" в первом раунде драфта под общим третьим номером. Он является самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.

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