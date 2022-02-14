СМИ: Харден не примет участия в Матче всех звезд НБА из-за травмы сухожилия

ТАСС, 14 февраля. Защитник "Филадельфии" Джеймс Харден пропустит матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), поскольку продолжает восстановление после травмы левого подколенного сухожилия. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Тим Бонтемпс.

Харден стал баскетболистом "Филадельфии" 10 февраля в результате обмена из "Бруклина". За новую команду он пока не сыграл ни одного матча. В текущем сезоне американец принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 22,5 очка.

Хардену 32 года, в 2009 году он был выбран "Оклахомой" в первом раунде драфта под общим третьим номером. Он является самым ценным игроком НБА сезона-2017/18, восемь раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА, шесть раз попадал в команду сезона. В составе сборной США становился победителем Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.