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Мировой футбол

СМИ: футболиста "Порту" Пепе могут дисквалифицировать на срок до двух лет

По информации газеты A Bola, защитник ударил директора клуба "Спортинг" после матча чемпионата Португалии
Защитник "Порту" Пепе (в центре) EPA-EFE/Jose Coelho
Описание
Защитник "Порту" Пепе (в центре)
© EPA-EFE/Jose Coelho

ТАСС, 14 февраля. Защитник футбольного клуба "Порту" Пепе может быть дисквалифицирован сроком от двух месяцев до двух лет за удар директора "Спортинга" после завершения матча чемпионата Португалии. Об этом сообщает газета A Bola.

11 февраля по окончании встречи между "Порту" и "Спортингом" (2:2) началась потасовка между футболистами и сотрудниками команд. В ходе нее Пепе ударил директора "Спортинга". Это в своем отчете отразил главный арбитр матча Жоау Пиньеро. Также наказание грозит полузащитнику "Спортинга" Бруно Табате, который толкнул директора "Порту".

Согласно дисциплинарному регламенту, Пепе может быть наказан дисквалификацией сроком от двух месяцев до двух лет.

Пепе 38 лет, в текущем сезоне португальский защитник принял участие в 17 матчах в различных турнирах, отдав одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за португальский "Маритиму", турецкий "Бешикташ" и испанский "Реал". В составе "Реала" он по три раза выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов и по два раза становился обладателем Кубка Испании, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Португалии Пепе победил на Чемпионате Европы 2016 года и в Лиге наций сезона-2018/19.

"Порту" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 60 очков в 22 матчах. "Спортинг" располагается на второй позиции с 54 очками после 22 игр. Следующий матч в рамках национального первенства "Порту" проведет на выезде против "Морейренси" 20 февраля. "Спортинг" в этот же день сыграет дома против "Эшторила".

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