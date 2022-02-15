Умер первый чемпион мира по шахматам среди юношей Ивков

ТАСС, 15 февраля. Трехкратный чемпион Югославии по шахматам и первый победитель чемпионата мира среди юниоров гроссмейстер Борислав Ивков умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации шахмат.

Ивков родился 12 ноября 1933 года в Белграде. В 1951-м он стал победителем первого в истории чемпионата мира среди юниоров до 20 лет, который прошел в английских городах Ковентри и Бирмингем.

Ивков является десятикратным призером Всемирных шахматных олимпиад. В 1970 году выступал за сборную мира на матче против СССР, где уступил Паулю Кересу со счетом 1:3. В 1999-м выиграл Мемориал Петросяна в Москве.

Также шахматист выступал одним из организаторов и идейных вдохновителей Кубка Глигорича, проходящего в Сербии. В 2013 году 79-летний гроссмейстер сыграл в матч-турнире против сильнейших шахматисток, набрав шесть очков из 16.