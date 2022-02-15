Австрийская сноубордистка Гассер стала двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала золотую медаль в биг-эйре на Олимпийских играх в Пекине.

Победительница по сумме двух лучших попыток показала результат 185,50 балла. Второй стала представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт (177,00), третье место заняла японка Кокомо Мурасе (171,50). Российские спортсменки в финале не участвовали.

Гассер 30 лет, она является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2017 года в биг-эйре. Садовски-Синнотт в Пекине стала первой олимпийской чемпионкой зимних Игр из Новой Зеландии, заняв первое место в слоупстайле. Также в активе спортсменки бронза Олимпиады 2018 года в биг-эйре и две победы на чемпионатах мира в слоупстайле. Для 17-летней Мурасе нынешняя олимпийская медаль стала первой в карьере.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине сборная России занимает восьмое место, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. На первой строчке располагаются норвежцы (9-5-7), второе место занимают немцы (8-5-2), третье - американцы (7-6-3). По общему числу медалей российская команда занимает второе место (18), уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.