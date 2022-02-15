Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Детройт" в матче НХЛ

ТАСС, 15 февраля. "Миннесота" со счетом 7:4 на своей площадке обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Мэтт Болди (6, 9, 39-я минуты), также голы забили Кирилл Капризов (25; 60, в пустые ворота), Юэль Эрикссон Эк (49), Райан Хартман (60). У проигравших отличились Дилан Ларкин (2), Густав Линдстрём (5), Лукас Рэймонд (50), Сэм Ганье (59).

Капризов забросил 22 шайбы в нынешнем сезоне. Также россиянин сделал 35 результативных передач в 43 матчах. 20-летний американец Болди оформил первый хет-трик в карьере.

"Миннесота" набрала 63 очка после 44 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. "Детройт" с 50 очками в 50 играх располагается на пятой строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Миннесота" в ночь на 17 февраля на выезде сыграет с "Виннипегом". "Детройт" днем позже в гостях встретится "Нью-Йорк Рейнджерс".