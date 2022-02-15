Швейцарская горнолыжница Зутер завоевала золото Олимпийских игр в скоростном спуске

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скоростном спуске.

Победительница показала результат 1 минута 31,87 секунды. Второе место заняла София Годжа из Италии (отставание 0,16 секунды), третье - ее соотечественница Надия Делаго (+0,57). Единственная представительница России в данной дисциплине Юлия Плешкова заняла 20-е место (+2,61).

Программа соревнований по горнолыжному спорту продолжится 16 февраля мужским слаломом.

Зутер 27 лет, она является действующей чемпионкой мира в скоростном спуске. Швейцарка стала победительницей Кубка мира сезона-2019/20 в зачетах скоростного спуска и супергиганта. В общем зачете Кубка мира текущего сезона спортсменка занимает шестое место. Зутер второй раз участвует в Олимпиаде, на Играх-2018 в Пхёнчхане горнолыжница заняла шестое место в скоростном спуске.

Плешковой 24 года, она представляет ЦСКА и впервые участвует в Олимпийских играх. Ранее на Играх в Пекине россиянка заняла 18-е место в супергиганте и 27-е - в гигантском слаломе. Спортсменка занимает 33-е место в текущем сезоне Кубка мира в зачете скоростного спуска.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.