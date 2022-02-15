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Олимпиада-2022 в Пекине
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Швейцарская горнолыжница Зутер завоевала золото Олимпийских игр в скоростном спуске

Второй стала София Годжа из Италии, третьей - ее соотечественница Надия Делаго
Коринн Зутер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Коринн Зутер
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скоростном спуске.

Победительница показала результат 1 минута 31,87 секунды. Второе место заняла София Годжа из Италии (отставание 0,16 секунды), третье - ее соотечественница Надия Делаго (+0,57). Единственная представительница России в данной дисциплине Юлия Плешкова заняла 20-е место (+2,61).

Программа соревнований по горнолыжному спорту продолжится 16 февраля мужским слаломом.

Зутер 27 лет, она является действующей чемпионкой мира в скоростном спуске. Швейцарка стала победительницей Кубка мира сезона-2019/20 в зачетах скоростного спуска и супергиганта. В общем зачете Кубка мира текущего сезона спортсменка занимает шестое место. Зутер второй раз участвует в Олимпиаде, на Играх-2018 в Пхёнчхане горнолыжница заняла шестое место в скоростном спуске.
Плешковой 24 года, она представляет ЦСКА и впервые участвует в Олимпийских играх. Ранее на Играх в Пекине россиянка заняла 18-е место в супергиганте и 27-е - в гигантском слаломе. Спортсменка занимает 33-е место в текущем сезоне Кубка мира в зачете скоростного спуска.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия95721
2Германия85215
3США76316
4Австрия66416
5Нидерланды64212
6Китай54211
7Швеция53311
8Швейцария50510
9Россия46818
10Франция36211
11Италия26513
12Япония24612
13Словения2327
14Канада141015
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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