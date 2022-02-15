Швейцарская горнолыжница Зутер завоевала золото Олимпийских игр в скоростном спуске

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Горнолыжница из Швейцарии Коринн Зутер завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в скоростном спуске.
Победительница показала результат 1 минута 31,87 секунды. Второе место заняла София Годжа из Италии (отставание 0,16 секунды), третье - ее соотечественница Надия Делаго (+0,57). Единственная представительница России в данной дисциплине Юлия Плешкова заняла 20-е место (+2,61).
Программа соревнований по горнолыжному спорту продолжится 16 февраля мужским слаломом.
Зутер 27 лет, она является действующей чемпионкой мира в скоростном спуске. Швейцарка стала победительницей Кубка мира сезона-2019/20 в зачетах скоростного спуска и супергиганта. В общем зачете Кубка мира текущего сезона спортсменка занимает шестое место. Зутер второй раз участвует в Олимпиаде, на Играх-2018 в Пхёнчхане горнолыжница заняла шестое место в скоростном спуске.
Плешковой 24 года, она представляет ЦСКА и впервые участвует в Олимпийских играх. Ранее на Играх в Пекине россиянка заняла 18-е место в супергиганте и 27-е - в гигантском слаломе. Спортсменка занимает 33-е место в текущем сезоне Кубка мира в зачете скоростного спуска.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|9
|5
|7
|21
|2
|Германия
|8
|5
|2
|15
|3
|США
|7
|6
|3
|16
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|2
|12
|6
|Китай
|5
|4
|2
|11
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|6
|8
|18
|10
|Франция
|3
|6
|2
|11
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|4
|6
|12
|13
|Словения
|2
|3
|2
|7
|14
|Канада
|1
|4
|10
|15
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1