{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

В активе российской команды четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с восьмого на девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как швейцарская горнолыжница Коринн Зутер завоевала золото в скоростном спуске.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - американцы (7-6-3). Далее идут сборные Австрии (6-6-4), Нидерландов (6-4-2), Китая (5-4-2), Швеции (5-3-3) и Швейцарии (5-0-5).

Российская команда завоевала 18 медалей и занимает второе место по общему числу наград, уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
На Играх в Китае разыгрывается 109 комплектов наград
Расписание и результаты медальных соревнований Олимпиады в Пекине
Читать полностью