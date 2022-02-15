Сборная России переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Российская сборная переместилась с восьмого на девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как швейцарская горнолыжница Коринн Зутер завоевала золото в скоростном спуске.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими - американцы (7-6-3). Далее идут сборные Австрии (6-6-4), Нидерландов (6-4-2), Китая (5-4-2), Швеции (5-3-3) и Швейцарии (5-0-5).

Российская команда завоевала 18 медалей и занимает второе место по общему числу наград, уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.