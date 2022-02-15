Плющенко считает, что в будущем дело Валиевой могут экранизировать

ТАСС, 15 февраля. Стриминговый сервис Netflix со временем может снять фильм о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

"Сегодня Камила - главная звезда Олимпийских игр и, пожалуй, самая обсуждаемая девочка в мире, - считает Плющенко. - Что, безусловно, добавит ей популярности. Даже те, кто никогда не интересовался фигурным катанием, 15 и 17 февраля будут смотреть телевизор только ради нее. Не удивлюсь, если Netflix со временем захочет снять об этой истории фильм, ведь девочка проходит не просто спортивный путь, а огонь, воду и олимпийские судебные трубы".

"С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы. Тут не каждый взрослый спортсмен справится, а уж подросток... В такие моменты начинаешь понимать, что вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет уместен и очевиден. На взрослых стартах игра уже идет по-взрослому", - добавил Плющнко.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

15-летняя Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки представят 15 февраля, произвольную - 17 февраля.