Российские хоккеисты сыграют с датчанами в четвертьфинале Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 3:2 обыграла команду Латвии в матче квалификационного раунда за выход в четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Пекине.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мортен Поульсен (13-я минута), Юлиан Якобсен (37) и Маркус Лауридсен (42). У проигравших оба гола на счету Лауриса Дарзиньша (17, 23).

Сборная Дании в четвертьфинале олимпийского турнира сыграет с командой России. Встреча пройдет 16 февраля и начнется в 9:00 мск.

Сборная Дании по хоккею впервые принимает участие в Олимпийских играх. На групповом этапе датчане обыграли команды Чехии (2:1) и Швейцарии (5:2) и проиграли россиянам (0:2).

Сборная России заняла первое место в группе В. Российские хоккеисты победили швейцарцев (1:0), датчан (2:0) и проиграли чехам (5:6 ОТ). Сборная России является действующим олимпийским чемпионом, в финале хоккейного турнира в Пхёнчхане российские хоккеисты в овертайме обыграли немцев (4:3 ОТ).