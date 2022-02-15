{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Все объекты Деревни спортсменов Универсиады в Екатеринбурге сдадут в апреле 2023 года

Соревнования пройдут с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Сдача всех объектов Деревни спортсменов Универсиады-2023 в Екатеринбурге, в том числе Дворца водных видов спорта и общественного центра, запланирована на апрель следующего года. Об этом журналистам в Екатеринбурге сообщил генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев во время инспекционного визита Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Будут сданы первые комплексы общежитий, далее Дворец водных видов спорта, общественный центр. Все объекты будут сданы в апреле следующего года", - сказал Уфимцев.

В настоящее время степень готовности объектов составляет около 60%.

С 13 по 17 февраля в Екатеринбурге проходит инспекционный визит делегации FISU, она осматривает строящиеся объекты Универсиады, оценивает ход строительства и реконструкции, а также проводит совещания и конференции.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Теги
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Олимпиада-2022 в Пекине
Российские конькобежцы гарантировали минимум серебряные медали Олимпиады в командной гонке
В финале россияне встретятся с командой Норвегии
Читать полностью