Все объекты Деревни спортсменов Универсиады в Екатеринбурге сдадут в апреле 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Сдача всех объектов Деревни спортсменов Универсиады-2023 в Екатеринбурге, в том числе Дворца водных видов спорта и общественного центра, запланирована на апрель следующего года. Об этом журналистам в Екатеринбурге сообщил генеральный директор компании-генподрядчика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев во время инспекционного визита Международной федерации университетского спорта (FISU).

"Будут сданы первые комплексы общежитий, далее Дворец водных видов спорта, общественный центр. Все объекты будут сданы в апреле следующего года", - сказал Уфимцев.

В настоящее время степень готовности объектов составляет около 60%.

С 13 по 17 февраля в Екатеринбурге проходит инспекционный визит делегации FISU, она осматривает строящиеся объекты Универсиады, оценивает ход строительства и реконструкции, а также проводит совещания и конференции.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.