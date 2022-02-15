Джокович заявил о готовности пропустить турниры Большого шлема из-за позиции о вакцинации

ТАСС, 15 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович готов пожертвовать участием в турнирах Большого шлема ради того, чтобы не вакцинироваться от коронавируса. Комментарий теннисиста приводит вещательная корпорация BBC.

В январе Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса.

"Да, это цена, которую я готов заплатить, - ответил Джокович на вопрос, готов ли он пожертвовать участием в таких турнирах, как Уимблдон или Открытый чемпионат Франции. - Я никогда не был против вакцинации, но всегда поддерживал свободу выбора того, что вы вводите в свой организм. Принципы принятия решений в отношении моего тела важнее любого титула или чего-то еще. Я стараюсь быть в гармонии со своим телом, насколько это возможно".

"Я понимаю, что критики много и что люди выдвигают разные теории о том, как мне повезло или как это удобно, но ковид не бывает везением или удобством. Миллионы людей во всем мире страдали и продолжают страдать от ковида, поэтому я отношусь к этому очень серьезно. Мне очень не нравится, когда кто-то думает, что я злоупотребил чем-то или использовал что-то в свою пользу, чтобы получить положительный ПЦР-тест и в итоге поехать в Австралию", - добавил Джокович.

Джоковичу 34 года, он возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).