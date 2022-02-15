Биатлонист Латыпов столкнулся с травлей в соцсетях после эстафеты на Олимпиаде

ТАСС, 15 февраля. Российский биатлонист Эдуард Латыпов столкнулся с негативными комментариями в социальных сетях после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Болельщики пишут комментарии под последней публикацией в аккаунте Латыпова в Instagram.

Во вторник мужская сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

Некоторые болельщики пишут негативные комментарии. Однако многие зрители гонки и болельщики поддерживают спортсмена, оставляя положительные комментарии и слова поддержки.

Латыпову 27 лет, он представляет общество ЦСКА. До этого россиянин завоевал две олимпийские награды в Пекине, он стал бронзовым призером в смешанной эстафете, а также стал третьим в гонке преследования.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.