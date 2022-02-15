Женская сборная России по хоккею прилетит 16 февраля в Москву в полном составе

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России прилетят в Москву 16 февраля из Пекина, где проходят Олимпийские игры, в полном составе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Российская команда не смогла выйти в полуфинал Олимпиады, уступив команде Швейцарии со счетом 2:4. Перед Играми команда вынуждена была находиться в Олимпийской деревне в изоляции из-за обилия положительных тестов. До окончания выступления на Играх с положительными тестами находились Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Виктория Кулешова, Елена Дергачева, Полина Болгарева и Мария Печникова.

Команда прилетит в аэропорт Шереметьево около 14:50 мск.