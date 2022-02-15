Матыцин: результат российских биатлонистов в эстафете заслуживает уважения и признания

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты показали достойный результат в эстафете на Олимпийских играх в Пекине и нуждаются в поддержке болельщиков, чтобы хорошо выступить в масс-старте. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова заняла третье место в эстафете. Перед заключительной стрельбой Латыпова, бежавшего последний этап, россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

"Поздравляю наших биатлонистов с завоеванием бронзовой медали в эстафете. Каждый из тех, кто следил за гонкой, ждал от команды золото, но последняя стрельба решила исход всей гонки. Наши биатлонисты показали невероятное стремление в борьбе за награду, Эдуард не выбыл из гонки за медаль и финишировал третьим. Отмечу, что на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане наша сборная впервые в истории осталась без медалей, и то, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания", - сказал Матыцин.

"Несмотря ни на что, Кариму, Александру, Максиму и особенно Эдуарду необходима сейчас поддержка всех россиян, чтобы достойно выступить в масс-старте. Пусть эта бронза станет стимулом для будущих побед", - добавил министр.

Мужской масс-старт пройдет 18 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.