Тренер биатлониста Латыпова выразил поддержку спортсмену после эстафеты на Олимпиаде

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов нуждается в словах поддержки после эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

Во вторник сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова заняла третье место в мужской эстафете. На контрольной отсечке перед заключительным огневым рубежом бежавший на последнем этапе Латыпов занимал первое место с отрывом от ближайшего преследователя в 54 секунды. На последнем огневом рубеже Латыпов допустил пять промахов и пробежал два штрафных круга.

"Конечно, самые главные слова поддержки Эдуарду. Остался буквально один рубеж - и золотая медаль. Но если честно по раскладам посмотреть, все [россиян] ставили на третье место. Эдик - молодец, он ногами очень силен и достойно выступил на Олимпиаде, у него три бронзовые медали, я считаю, это очень хороший результат", - сказал Никитин.

"Пока с Эдуардом не разговаривал [о причинах промахов], знаю там порывы [ветра] были, а здесь перевосстановление пошло", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.