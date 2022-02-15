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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин: российские конькобежцы дали повод для гордости на Олимпиаде

Во вторник сборная России впервые в истории выиграла медаль Игр в командной гонке преследования
Министр спорта России Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту прекрасно провела соревнования в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине и дала повод болельщикам гордиться собой. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта России.

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Россияне во вторник впервые в истории выиграли медали Олимпийских игр в командной гонке преследования. Сборная России в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова стала второй, уступив в финальном забеге норвежцам. В утешительном финале бронзовые медали завоевали американцы, опередившие сборную Нидерландов. В полуфинальном забеге россияне установили олимпийский рекорд.

"Поздравляю Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова с серебром Игр в Пекине в командной гонке преследования! Российские спортсмены прекрасно провели соревнования, мы гордимся их выступлением. Вдвойне приятно, что россияне установили новый олимпийский рекорд в полуфинальной гонке. Это первая награда российских конькобежцев в командных гонках преследования на Олимпийских играх, а Руслан Захаров стал первым в истории россиянином, завоевавшим медали и в шорт-треке, и в конькобежном спорте - в 2014 году в эстафете по шорт-треку Руслан стал олимпийским чемпионом", - сказал Матыцин.

"Для Даниила и Сергея это первые олимпийские медали в карьере, которые, надеюсь, будут не последними. Поздравляю с успехом нашей команды Союз конькобежцев России во главе с Алексеем Кравцовым, личных тренеров спортсменов, а также тренерский штаб! Желаю удачи российским конькобежцам в остальных видах олимпийской программы. Мы верим в вас!" - добавил министр.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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