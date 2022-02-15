Трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров не смог выйти в финал Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров не смог выйти в финал турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В квалификации Буров показал результат 113,28 балла и занял десятое место. В финал вышли шесть лучших спортсменов по итогам двух квалификационных раундов.

Бронзовый призер Игр 2018 года и старший брат Максима Илья Буров показал третий результат (120,36 балла) и смог пробиться в первый финал. Россиянин Станислав Никитин занял в квалификации четвертое место (119,47) и также вышел в первый финал соревнований.

Финалы пройдут 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.