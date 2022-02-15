{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Трехкратный чемпион мира по фристайлу Максим Буров не смог выйти в финал Олимпиады

Спортсмен занял десятое место в квалификации в лыжной акробатике
Максим Буров AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Максим Буров
© AP Photo/Lee Jin-man

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров не смог выйти в финал турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В квалификации Буров показал результат 113,28 балла и занял десятое место. В финал вышли шесть лучших спортсменов по итогам двух квалификационных раундов.

Бронзовый призер Игр 2018 года и старший брат Максима Илья Буров показал третий результат (120,36 балла) и смог пробиться в первый финал. Россиянин Станислав Никитин занял в квалификации четвертое место (119,47) и также вышел в первый финал соревнований.

Финалы пройдут 16 февраля. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Фристайлист Илья Буров настроен на борьбу за медаль в олимпийском турнире по акробатике
Во вторник россиянин занял третье место в квалификационных соревнованиях
Фристайлист Илья Буров настроен на борьбу за медаль в олимпийском турнире по акробатике
Читать полностью