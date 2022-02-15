Фристайлист Илья Буров настроен на борьбу за медаль в олимпийском турнире по акробатике

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский фристайлист Илья Буров, вышедший во вторник в финал мужских соревнований по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине, доволен своим выступлением и настроен побороться за олимпийскую медаль. Об этом он сообщил журналистам.

"Сегодня доволен собой, но все равно есть над чем работать. Постараемся исправить недочеты, которые были сегодня. Хочу и буду бороться [за медаль]. <…> Сегодня гораздо лучше настрой [чем во время командных соревнований], но вся нервотрепка начнется завтра, так что надо завтра собраться и показать лучший результат", - сказал спортсмен.

Во второй квалификации бронзовый призер Игр 2018 года Илья Буров набрал 120,36 балла и вышел в финал с третьего места. В финале соревнований выступит также Станислав Никитин, получивший 119,47 балла. Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике и младший брат Ильи Максим Буров с результатом 113,28 балла не смог выйти в финал.