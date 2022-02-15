Комитет Госдумы по спорту посетит Екатеринбург для проверки готовности к Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту в полном составе прибудет в Екатеринбург, чтобы оценить готовность Свердловской области к Универсиаде 2023 года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Депутаты планируют ознакомиться с ходом подготовки к Всемирным студенческим играм - 2023 в Екатеринбурге и оценить в целом развитие спорта в Свердловской области. В состав комитета входят 12 парламентариев, в том числе хоккеист Владислав Третьяк, боксер Дмитрий Пирог, бегунья Рима Баталова. Делегацию возглавит председатель комитета Дмитрий Свищев. Планируется, что заместитель председателя комитета, биатлонист Антон Шипулин выступит с докладом", - говорится в сообщении.

Депутаты посетят стройплощадку Деревни Игр и ряд спортивных объектов, в том числе в Верхней Пышме. Также они проведут совещание на тему спортивного наследия Игр, развития массового спорта и строительства спортивной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций, уточнили в департаменте.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.