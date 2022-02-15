Норвежский биатлонист Тарьей Бё поддержал россиянина Латыпова

ТАСС, 15 февраля. Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Тарьей Бё поддержал российского биатлониста Эдуарда Латыпова после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине, заявив, что каждый может оказаться в сложной ситуации. Об этом норвежец написал в своем аккаунте в Instagram.

За сборную России также бежали Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков. Перед заключительным огневым рубежом россияне опережали ближайшего преследователя почти на минуту. Однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга, в итоге придя на финиш третьим. Победу одержали норвежцы, вторыми стали французы.

"Все спортсмены могут пройти через подобное. Это худшее чувство. Ты еще вернешься", - написал Бё.

Ранее Латыпова поддержал другой норвежский биатлонист, Эмиль Хегле Свендсен, призвавший всех россиян поддержать спортсмена в тяжелой для него ситуации.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.