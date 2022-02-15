На матчи чемпионата мира по волейболу в Казани продали более двух тысяч билетов

КАЗАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Более двух тысяч билетов продано на игры чемпионата мира по волейболу в Казани, в основном ожидается приезд болельщиков из России, Польши и Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета мирового первенства Роман Станиславов.

Во вторник в Казани прошло заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года.

"В октябре 2021 года состоялся запуск билетной программы. На матчи в Казани продано уже свыше 2 тыс. билетов. Основные болельщики - из России, Польши и Казахстана. На сегодняшний день принято решение выпускать не более 50% билетов. Это связано с возможными ограничениями из-за эпидемиологической обстановки", - сообщил Станиславов.

В министерстве спорта республики сообщили ТАСС, что продажа билетов на все матчи стартовала в октябре 2021 года. В декабре количество билетов, выпущенных в продажу, было доведено до 30%, в следующую фазу продаж планируется это число довести до 50%. "В Казани пройдут матчи только второго этапа, когда наша соседняя Уфа примет групповые встречи, и сейчас в столице Башкортостана непроданных билетов больше. То есть те, кто не успел купить билеты, здесь могут посетить матчи первого этапа в Уфе, тем более там сыграют довольно сильные группы", - сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд с 26 августа по 11 сентября. Игры состоятся в 10 городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.