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Чемпионат Европы по мини-футболу

УЕФА открыл дело по итогам матча по мини-футболу между сборными России и Украины

Во время полуфинальной встречи чемпионата Европы украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников
Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов и игрок команды Украины Сергей Журба EPA-EFE/Gerrit van Keulen
Описание
Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов и игрок команды Украины Сергей Журба
© EPA-EFE/Gerrit van Keulen

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное производство по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Российский футбольный союз (РФС) 5 февраля обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины. Встреча, прошедшая 4 февраля в Нидерландах, завершилась победой россиян со счетом 3:2. Во время игры украинские болельщики неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес соперников. 8 февраля УЕФА объявил о начале дисциплинарного расследования по итогам этой игры.

"По итогам расследования, проведенного инспектором УЕФА по этике и дисциплине в связи с сообщениями об инциденте во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными Украины и России, против Украинской ассоциации было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение болельщиками дисциплинарного регламента УЕФА", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходил в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Сборная России заняла на этом турнире второе место, проиграв в финале португальцам (2:4). Команда Украины в матче за третье место уступила испанцам (1:4).

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