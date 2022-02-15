Россия выплатила WADA более $1,1 млн в качестве обязательного взноса за 2022 год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2022 год в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Обязательный взнос за 2022 год выплачен", - сказал представитель WADA.

Размер взноса России в 2022 году составил $1 177 557. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2021 году Россия заплатила $1 091 877.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2022 году должны внести США ($3 166 477) и Канада ($1 583 238).

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

В марте 2021 года Российское антидопинговое агентство выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде.