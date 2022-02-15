Российская теннисистка Звонарева проиграла в первом круге турнира в Дубае

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Вера Звонарева проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 7:5 в пользу Жабер, посеянной на турнире под восьмым номером. В следующем круге она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Жабер 27 лет, она занимает десятое место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020) и Уимблдона (2021).

Звонаревой 37 лет, она занимает 103-е место в рейтинге WTA, теннисистка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Звонаревой на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2010) и Открытого чемпионата США (2010). Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине в одиночном разряде.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 500, проводится на кортах с покрытием "хард" и завершится 19 февраля. Действующей чемпионкой является испанка Гарбинье Мугуруса. Общий призовой фонд турнира составляет $703,58 тыс.