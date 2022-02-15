{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Эксперт считает, что в матче Россия - Дания на Олимпиаде стоит ждать результативной игры

Команды встретятся в четвертьфинале олимпийского турнира 16 февраля, начало - 9:00 мск

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Игра между российскими и датскими хоккеистами в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине может получиться результативной. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов Владимир Воробьев.

Четвертьфинал пройдет 16 февраля и начнется в 09:00 мск.

"Легко однозначно точно не будет. Самое главное нашей команде - это настроиться и играть в свой хоккей. Это игра на вылет, здесь самое главное - результат, неважно, с каким счетом он будет. Мы ждем результативной игры, думаю, мы не будем отсиживаться в обороне, постараемся атаковать", - сказал Воробьев.

Специалист высказался об игре сборной Дании. "Организованная команда, неплохое большинство. Нужно быть с этим соперником очень внимательным. В первых матчах команда втягивалась в турнир, игра с чехами показала, что у нас есть ошибки в обороне, но в атаке появились хорошие связки. Надо больше бросать, угрожать воротам соперника", - подчеркнул он.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Сборная России завоевала две награды в 11-й медальный день Олимпийских игр
Всего на счету россиян 20 медалей на Играх в Пекине
Читать полностью