Эксперт считает, что в матче Россия - Дания на Олимпиаде стоит ждать результативной игры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Игра между российскими и датскими хоккеистами в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине может получиться результативной. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов Владимир Воробьев.

Четвертьфинал пройдет 16 февраля и начнется в 09:00 мск.

"Легко однозначно точно не будет. Самое главное нашей команде - это настроиться и играть в свой хоккей. Это игра на вылет, здесь самое главное - результат, неважно, с каким счетом он будет. Мы ждем результативной игры, думаю, мы не будем отсиживаться в обороне, постараемся атаковать", - сказал Воробьев.

Специалист высказался об игре сборной Дании. "Организованная команда, неплохое большинство. Нужно быть с этим соперником очень внимательным. В первых матчах команда втягивалась в турнир, игра с чехами показала, что у нас есть ошибки в обороне, но в атаке появились хорошие связки. Надо больше бросать, угрожать воротам соперника", - подчеркнул он.