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Олимпиада-2022 в Пекине
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Германские бобслеисты заняли весь пьедестал Олимпийских игр в двойках

Первым стал экипаж Франческо Фридриха
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Германский экипаж бобслеиста Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех заездов победители показали результат 3 минуты 56,89 секунды. Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера (отставание 0,49 секунды), бронзовые медали завоевал экипаж Кристофа Хафера (+1,69). Оба экипажа также представляют Германию. Российский экипаж Ростислава Гайтюкевича занимал третье место после первых двух заездов, но в итоге стал восьмым (+2,42), экипаж Максима Андрианова не смог выйти в решающую попытку.

Фридриху 31 год, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, в Пхёнчхане он победил в двойках и четверках. Также на его счету 12 побед на чемпионатах мира и три победы на чемпионатах Европы. Лохнеру 31 год, он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере, также немец является четырехкратным чемпионом мира. Хаферу 29 лет, он выиграл первую олимпийскую медаль в карьере, также на его счету бронза чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград. Вторыми идут немцы (девять золотых, шесть серебряных, три бронзовые медали), третьими - американцы (7-6-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу наград лидируют норвежцы (26), россияне занимают второе место (20).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия127726
2Германия96318
3США76417
4Австрия66416
5Нидерланды64313
6Китай64212
7Швеция53311
8Швейцария50510
9Россия47920
10Франция37212
11Италия26513
12Япония25714
13Канада241117
14Словения2327
15Южная Корея1315
16Австралия1214
17Финляндия1124
18Новая Зеландия1102
19Венгрия1023
20Чехия1012
21Словакия1001
22Белоруссия0202
23Испания0101
24Польша0011
24Латвия0011
24Бельгия0011
24Эстония0011

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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