Германские бобслеисты заняли весь пьедестал Олимпийских игр в двойках

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Германский экипаж бобслеиста Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.
По итогам четырех заездов победители показали результат 3 минуты 56,89 секунды. Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера (отставание 0,49 секунды), бронзовые медали завоевал экипаж Кристофа Хафера (+1,69). Оба экипажа также представляют Германию. Российский экипаж Ростислава Гайтюкевича занимал третье место после первых двух заездов, но в итоге стал восьмым (+2,42), экипаж Максима Андрианова не смог выйти в решающую попытку.
Фридриху 31 год, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, в Пхёнчхане он победил в двойках и четверках. Также на его счету 12 побед на чемпионатах мира и три победы на чемпионатах Европы. Лохнеру 31 год, он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере, также немец является четырехкратным чемпионом мира. Хаферу 29 лет, он выиграл первую олимпийскую медаль в карьере, также на его счету бронза чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград. Вторыми идут немцы (девять золотых, шесть серебряных, три бронзовые медали), третьими - американцы (7-6-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу наград лидируют норвежцы (26), россияне занимают второе место (20).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|12
|7
|7
|26
|2
|Германия
|9
|6
|3
|18
|3
|США
|7
|6
|4
|17
|4
|Австрия
|6
|6
|4
|16
|5
|Нидерланды
|6
|4
|3
|13
|6
|Китай
|6
|4
|2
|12
|7
|Швеция
|5
|3
|3
|11
|8
|Швейцария
|5
|0
|5
|10
|9
|Россия
|4
|7
|9
|20
|10
|Франция
|3
|7
|2
|12
|11
|Италия
|2
|6
|5
|13
|12
|Япония
|2
|5
|7
|14
|13
|Канада
|2
|4
|11
|17
|14
|Словения
|2
|3
|2
|7
|15
|Южная Корея
|1
|3
|1
|5
|16
|Австралия
|1
|2
|1
|4
|17
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|18
|Новая Зеландия
|1
|1
|0
|2
|19
|Венгрия
|1
|0
|2
|3
|20
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|21
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|22
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|23
|Испания
|0
|1
|0
|1
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|24
|Латвия
|0
|0
|1
|1
|24
|Бельгия
|0
|0
|1
|1
|24
|Эстония
|0
|0
|1
|1
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.