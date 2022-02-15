Германские бобслеисты заняли весь пьедестал Олимпийских игр в двойках

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Германский экипаж бобслеиста Франческо Фридриха завоевал золотые медали в соревнованиях двоек на Олимпийских играх в Пекине.

По итогам четырех заездов победители показали результат 3 минуты 56,89 секунды. Второе место занял экипаж Йоханнеса Лохнера (отставание 0,49 секунды), бронзовые медали завоевал экипаж Кристофа Хафера (+1,69). Оба экипажа также представляют Германию. Российский экипаж Ростислава Гайтюкевича занимал третье место после первых двух заездов, но в итоге стал восьмым (+2,42), экипаж Максима Андрианова не смог выйти в решающую попытку.

Фридриху 31 год, он стал трехкратным олимпийским чемпионом, в Пхёнчхане он победил в двойках и четверках. Также на его счету 12 побед на чемпионатах мира и три победы на чемпионатах Европы. Лохнеру 31 год, он завоевал первую олимпийскую медаль в карьере, также немец является четырехкратным чемпионом мира. Хаферу 29 лет, он выиграл первую олимпийскую медаль в карьере, также на его счету бронза чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады, завоевав 12 золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград. Вторыми идут немцы (девять золотых, шесть серебряных, три бронзовые медали), третьими - американцы (7-6-4). Сборная России занимает девятое место (4-7-9). По общему числу наград лидируют норвежцы (26), россияне занимают второе место (20).